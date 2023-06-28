Псковский губернатор сообщил о гибели 14 военнослужащих при атаке диверсантов в Новой Таволжанке

Оказавшиеся в Белгородской области военные прибыли из Великих Лук, Псковского, Великолукского, Новосокольнического, Пустошкинского и Опочецкого районов Псковской области. «Похороны проходили на прошлой и на этой неделе. На данный момент нам известно о как минимум 14 погибших в те дни. Родным окажем всю необходимую помощь», — сказал Ведерников в видеообращении.
Он добавил, что «некоторые наши бойцы» тогда же попали в плен «предательских вооруженных формирований». Местным властям известно о десяти пленных. Михаил Ведерников заявил, что в переговорах по их возвращению участвовал сенатор Андрей Турчак. «Троих наших военнослужащих уже обменяли. Это произошло не вчера», — рассказал губернатор. Когда были возвращены трое военнослужащих, он не уточнил.
4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о боях российских сил с ДРГ в селе Новая Таволжанка. Позднее Минобороны рассказало, что две группы диверсантов пытались проникнуть на территорию региона, однако были остановлены подразделениями армии и погранслужбы. Ведомство утверждало, что в результате боев погибли десять диверсантов.
Состоящий из воюющих на стороне Украины россиян «Русский добровольческий корпус» на следующий день сообщал о взятии под контроль Новой Таволжанки. Бойцы организации также предлагали обменять пленных российских военных на возможность провести переговоры с Вячеславом Гладковым. Вслед за этим Минобороны сообщило об отступлении диверсантов в результате артиллерийского удара.