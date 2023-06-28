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19:52 (мск), источник: © РИА Новости

Жителя Пензы заподозрили в госизмене за передачу СБУ информации за деньги

САРАТОВ, 28 июн — РИА Новости. Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене в связи с передачей Службе безопасности Украины за вознаграждение сведений об участниках специальной военной операции и членах их семей, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 1984 года рождения, причастного к государственной измене. Установлено, что злоумышленник в январе 2023 года посредством мессенджера Telegram неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение сотрудникам Службы безопасности Украины персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении Вооруженными Силами РФ специальной военной операции, …а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены», — говорится в сообщении. Уточняется, что следственный отдел УФСБ возбудил дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавили в пресс-службе.

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