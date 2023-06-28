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22:08 (мск), источник: Ведомости

Обломки батискафа «Титан» доставили на берег в Канаде

Обломки батискафа «Титан», который потерпел крушение 18 июня во время экспедиции к «Титанику», доставили в порт канадского города Сент-Джонс, передает канадское издание CBC.

Источник: Reuters

По данным телеканала, обломки батискафа были доставил коммерческим кораблем Horizon Arctic. В частности, на берег были выгружены носовой обтекатель батискафа, части его корпуса и хвостовой части.

Во время загрузки произошла ошибка.

Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж аппарата потерял связь с бортом-спутником. После чего началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд.

22 июня OceanGate сообщила, что экипаж и пассажиры батискафа Titan считаются погибшими. Всего на борту находились пять человек — генеральный директор компании Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман, а также исследователь Пол-Анри Наргеоле.

Береговая охрана США позже сообщила, что были обнаружены пять крупных обломков, которые были идентифицированы как детали батискафа. Поиск тел пяти человек будет продолжен, подчеркнули в береговой охране. 23 июня стало известно, что причиной крушения стала имплозия — разрушение корпуса батискафа под воздействием толщи воды.

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