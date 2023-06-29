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11:21 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ «Краснополем»

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иноходец» навел высокоточный артиллерийский боеприпас «Краснополь» на цель. В результате был уничтожен склад боеприпасов. Соответствующее видео распространило в четверг Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Расчет разведывательно-ударного БПЛА “Иноходец” вскрыв место расположения склада боеприпасов Вооруженных сил Украины осуществил наведение артиллерийского высокоточного боеприпаса. В результате точного попадания высокоточного боеприпаса склад ВСУ с боеприпасами был уничтожен», — отметили в ведомстве.

Боеприпас «Краснополь»

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс «Краснополь» разработан Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит в НПО «Высокоточные комплексы»). Помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда он также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель.

Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Дальность его полета достигает 20 км, масса боевой части — 8 кг. Целеуказатель комплекса «Краснополь» способен захватывать одновременно до трех целей.

Последняя модификация снаряда «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм, больше дальность стрельбы (26 км), а также повышена точность поражения малоразмерных целей. Кроме того, имеет повышенное боевое могущество и возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.

Беспилотник «Иноходец»

«Иноходец» — российский средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета разработки компании «Кронштадт», на котором предусмотрена установка до четырех ракет класса «воздух-земля». Крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, а максимальная высота полета — 7,5 км. В воздухе он может находиться до 24 часов. Максимальная масса боевой нагрузки БЛА «Иноходец» достигает 250 кг. Сообщалось, что специалисты АО «Кронштадт» работают над оснащением аппарата системой радиоэлектронной борьбы.

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