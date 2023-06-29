Forbes узнал о потере Украиной около 20% Bradley и Leopard 2A6 в одном из боев в Запорожье

Было уничтожено 17 боевых машин пехоты М2 Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три машины для разминирования Leopard 2R (на базе танка) и одна машина для разминирования Wisent. Как пишет Forbes, Украина получила от США около 100 Bradley, 21 Leopard 2A6 и шесть Leopard 2R.
Таким образом украинская армия потеряла почти пятую часть Bradley, пятую часть Leopard 2A6 и половину Leopard 2R.
О потерях украинской армии в ходе этого боя было известно и ранее. Новые подсчеты потерь 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады основаны на данных аналитиков. Как пишет Forbes, украинские военные пробовали прорваться через российские минные поля для выхода к селу Работино. Утверждается, что украинским войскам удалось разминировать некоторые участки с помощью машин для разминирования. Однако минные тралы британского производства на Leopard 2Rs и Wisent «явно пропустили больше, чем несколько мин».
Украинские войска, по информации Минобороны РФ, начали широкомасштабное контрнаступление 4 июня. С тех пор российские военные множество раз сообщали о боях под Малой Токмачкой. По итогам 8 июня в Минобороны говорили об отражении атаки подразделениями российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии.