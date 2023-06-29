Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Речь идет о Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком в районах Белогоровки и Тоненького в ЛНР украинская сторона совершила четыре атаки, которые были отражены подразделениями «Южной» группировки войск РФ. На Красно-Лиманском направлении ВС России нанесли удары по подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУв районах нескольких сел в ЛНР, а также пресекли действия ДРГ ВСУ под селом Кузьмино.
На Южно-Донецком направлении украинские военные предприняли попытку наступления в районе Времевского выступа, которая также была отражена.
В сводке также отмечается, что среди прочего российские силы за минувшие сутки уничтожили склады боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе села Кизомыс и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Выемкой в ДНР.
Минобороны также сообщило, что в результате высокоточного удара 27 июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске погибли двое генералов, участвовавших в штабном совещании, «до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников».
В первый раз об этом ударе МО сообщило 28 июня.
В своей сводке от 28 июня Минобороны также сообщало о поражении командно-наблюдательных пунктов батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Предтечена и Веселого ДНР. Также был уничтожен склад ракет и боеприпасов ВСУ в районе Новопавловки ДНР. Российские войска на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ в районах Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого ДНР.
Сегодня, 29 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации неизменны и они будут достигнуты. По его словам, сейчас нет предпосылок для мирного урегулирования конфликта и для того, чтобы «вывести процент достижения этих целей [целей спецоперации] в политико-дипломатическое русло».