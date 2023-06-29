В Киеве осквернили бюсты Героев СССР

Как свидетельствует видеозапись, которая есть в распоряжении РИА Новости осквернили бюсты не только Черняховского и Ковпака, но и маршала Павла Рыбалко и генерал-майора Алексея Федорова. Парк находится на правом берегу Днепра, недалеко от Киево-Печерской лавры. В парке находится Мемориал Вечной Славы с памятником на могиле Неизвестного солдата.
Ранее украинский телеканал «Киев 24» сообщил, что бюсты советских партизан облили краской в парке Партизанской Славы в Киеве.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.