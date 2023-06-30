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09:14 (мск), источник: © РИА Новости

Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Авиасалон МАКС, запланированный на конец июля, перенесли на следующий год, сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году», — говорится в публикации.

Организаторы продолжают работу с участниками, в том числе зарубежными компаниями из дружественных стран.

О том, что в этом году авиасалон, скорее всего, не состоится, РИА Новости сообщали в «Ростехе» 23 июня. В госкорпорации подчеркнули, что все заключенные договоры на участие сохраняют силу.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.

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