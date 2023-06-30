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11:10 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ выпустили около 80 снарядов по Белгородской области

БЕЛГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 80 снарядов, что в два раза больше, чем за последние несколько дней, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Глава области в своем Telegram-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 29 июня. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов — 78, обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах, также был сбит беспилотник противника. Для сравнения в среднем за последние два дня количество выпущенных Украиной боеприпасов составляло около 40 штук.

«В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено 20 артиллерийских и девять минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В посёлке Маслова Пристань сбит один беспилотник противника. В селе Середа зафиксировано четыре прилета — били из миномета. Обошлось без последствий. По хутору Панков выпущено пять минометных снарядов. Никто не пострадал. Повреждены забор частного домовладения и два автомобиля», — написал Гладков.

Он добавил, что в Белгородском районе по хутору Нехотеевка было выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — четыре. В Борисовском районе была обстреляна окраина села Богун-Городок, о количестве снарядов Гладков не сообщил. По окраине хутора Старый в Волоконовском районе выпущено восемь минометных снарядов.

«В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено шесть артиллерийских и три минометных снаряда, по окраине села Сподарюшино — 10 минометных снарядов. Из ствольной артиллерии обстреляно село Козинка — зафиксировано 10 прилетов. Ещё два минометных снаряда противник выпустил по КПП. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — отметил глава области.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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