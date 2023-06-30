11:41 (мск), источник: Аргументы и факты
Триумф «Ланцетов». БПЛА принес ВСУ убытков на 10 миллионов долларов
Самый эффективный российский беспилотник в соотношении цены и результата.
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Российский «Ланцет» («Пика) и американский Switchblade 600 (“Складной нож”) — однотипные боеприпасы с примерно одинаковыми характеристиками. Производство первых постоянно растет, боевая эффективность повышается. Сколько Switchblade 600 было поставлено на Украину, неизвестно. Новости об их применении очень редки. Наши “Ланцеты” светятся в Telegram-каналах почти каждый день.
Всего лишь за один день российский БПЛА разнес на куски гаубицу М777 и загнал в кювет, а затем прямым попаданием уничтожил САУ CAESAR, нанеся ВСУ убытков на сумму 10,7 миллиона долларов.
Это стоимость двух уничтоженных единиц иностранной техники на рынке вооружений (цифры взяты из открытых источников).
Простой расчет: закупочная цена «Ланцет», по мнению The Economict, — 50 тысяч долларов. САУ CAESAR и гаубица М777 вместе стоят 10,7 миллиона долларов. На уничтожение американской гаубицы и французской самоходки потрачено по одному «Ланцету», которые в сумме стоят 100 тысяч долларов. Теперь от 10,7 млн долларов отнимаем 100 тысяч американских рублей. «Прибыль» равняется 10,6 млн долларов только от двух боеприпасов.
В начале июня «Ланцет» уничтожил РЛС новейшего немецкого ЗРК Iris-T SLM. Его цена — 140 млн долларов. Тут даже тот, кто не дружил в школе с математикой, почувствует разницу.
БПЛА «Ланцет» (Россия)
БПЛА Switchblade 600 (США)