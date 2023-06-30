Российский ускоритель элементарных частиц очистит воды Амазонки Также его можно будет использовать для стерилизации медицинского оборудования.
Фоторепортажи
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
11:41 (мск), источник: Аргументы и факты

Триумф «Ланцетов». БПЛА принес ВСУ убытков на 10 миллионов долларов

Самый эффективный российский беспилотник в соотношении цены и результата.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российский «Ланцет» («Пика) и американский Switchblade 600 (“Складной нож”) — однотипные боеприпасы с примерно одинаковыми характеристиками. Производство первых постоянно растет, боевая эффективность повышается. Сколько Switchblade 600 было поставлено на Украину, неизвестно. Новости об их применении очень редки. Наши “Ланцеты” светятся в Telegram-каналах почти каждый день.

Только факты

Всего лишь за один день российский БПЛА разнес на куски гаубицу М777 и загнал в кювет, а затем прямым попаданием уничтожил САУ CAESAR, нанеся ВСУ убытков на сумму 10,7 миллиона долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это стоимость двух уничтоженных единиц иностранной техники на рынке вооружений (цифры взяты из открытых источников).

С такими показателями беспилотник «Ланцет» по праву должен носить звание самого результативного БПЛА в мире. Это, кстати, уже признают даже западные эксперты.

Только цифры

Простой расчет: закупочная цена «Ланцет», по мнению The Economict, — 50 тысяч долларов. САУ CAESAR и гаубица М777 вместе стоят 10,7 миллиона долларов. На уничтожение американской гаубицы и французской самоходки потрачено по одному «Ланцету», которые в сумме стоят 100 тысяч долларов. Теперь от 10,7 млн долларов отнимаем 100 тысяч американских рублей. «Прибыль» равняется 10,6 млн долларов только от двух боеприпасов.

В начале июня «Ланцет» уничтожил РЛС новейшего немецкого ЗРК Iris-T SLM. Его цена — 140 млн долларов. Тут даже тот, кто не дружил в школе с математикой, почувствует разницу.

БПЛА «Ланцет» (Россия)

  • Тип — барражирующий боеприпас.
  • Время и дальность полета — до 50 мин./ до 70 км.
  • Максимальная скорость — 300 км/час.
  • Масса и тип боевой части — 5 кг, осколочно-фугасная, кумулятивно-фугасная, термобарическая.
  • Навигация и управление — автономно атакует цели и ведет разведку.
  • Основные цели — бронетехника, БПЛА.

БПЛА Switchblade 600 (США)

  • Тип — барражирующий боеприпас.
  • Время и дальность полета — до 40 минут на 40 км.
  • Максимальная скорость — 185 км/час.
  • Масса и тип боевой части — 4 кг, тандемная, кумулятивно-осколочная.
  • Навигация и управление — спутниковая навигация, управление оператором.
  • Основные цели — бронетехника.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Приплыли… Какие инфекции обитают в воде
Зеленский хочет «свадьбы». Глава киевского режима объявил ультиматум НАТО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта