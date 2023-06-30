Российские военные продолжают зачистку местности у Антоновского моста

В четверг Сальдо заявил, что никаких плацдармов у Антоновского моста украинские войска не создали, за прошедшие двое суток артиллеристы потопили шесть лодок с 30 украинскими военными, пытавшимися высадиться у опор моста на левом берегу Днепра.
«Военнослужащие группировки “Днепр” продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооружённых формирований. Сегодня нанесён удар ракетой комплекса “Искандер”: 30 боевиков убиты, ещё с десяток покалечены», — написал Сальдо.
По его словам, остатки украинских войск прячутся по обе стороны от моста по дачам — «боятся нос высунуть».
«Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После неё спецназ группировки “Днепр” начнёт окончательную зачистку», — подчеркнул Сальдо.
Как рассказал в четверг журналистам начальник штаба одного из полков ВС РФ с позывным «Белый», после разрушения Каховской ГЭС российские войска были вынуждены убрать наблюдательные посты и передовые отряды, которые находились на острове между двумя берегами у Антоновского моста.
Воспользовавшись этим, противник «сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост». При этом, по словам офицера, высадки десанта на левом берегу «никогда не было»: украинские боевики «находятся на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек».