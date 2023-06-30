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16:54 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные продолжают зачистку местности у Антоновского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по украинским формированиям у Антоновского моста — 30 боевиков уничтожены, около десяти ранены, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

В четверг Сальдо заявил, что никаких плацдармов у Антоновского моста украинские войска не создали, за прошедшие двое суток артиллеристы потопили шесть лодок с 30 украинскими военными, пытавшимися высадиться у опор моста на левом берегу Днепра.

«Военнослужащие группировки “Днепр” продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооружённых формирований. Сегодня нанесён удар ракетой комплекса “Искандер”: 30 боевиков убиты, ещё с десяток покалечены», — написал Сальдо.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, остатки украинских войск прячутся по обе стороны от моста по дачам — «боятся нос высунуть».

«Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После неё спецназ группировки “Днепр” начнёт окончательную зачистку», — подчеркнул Сальдо.

Как рассказал в четверг журналистам начальник штаба одного из полков ВС РФ с позывным «Белый», после разрушения Каховской ГЭС российские войска были вынуждены убрать наблюдательные посты и передовые отряды, которые находились на острове между двумя берегами у Антоновского моста.

Воспользовавшись этим, противник «сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост». При этом, по словам офицера, высадки десанта на левом берегу «никогда не было»: украинские боевики «находятся на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек».

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