13:47 (мск), источник: Daily Storm
Онищенко призвал россиян не паниковать после обнаружения у жителя Тувы сибирской язвы
Экс-глава Роспотребнадзора назвал это «банальным случаем» и пожелал выздоровления мужчине, чье состояние оценивают как тяжелое.
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В Туве в Барун-Хемчикском районе и Ак-Довураке из-за случая сибирской язвы власти ввели карантин. Заражение инфекцией установлено у 24-летнего местного жителя, который 26 июня произвел забой лошади и позднее попал в больницу в тяжелом состоянии. Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с Daily Storm призвал не паниковать из-за возможного дальнейшего распространения сибирской язвы. По мнению Онищенко, это «банальный случай» и специалисты Роспотребнадзора вместе с властями держат ситуацию под контролем.
«Я вам гарантирую, что заболевание сибирской язвой никак не разовьется. Потому что это банальный случай. Скорее всего, человек увидел, что животное не в нормальном состоянии. Это древняя наша привычка, когда такое животное сразу убивают, пока не околело. Как правило, для семьи это огромная потеря», — сказал бывший глава Роспотребнадзора.
«Где-то, видимо, у этого заболевшего ранка на руках была при разделке туши. Или поранился. Это тоже банальный путь заражения. Наверняка у него высокая температура, воспалились лимфоузлы под мышками. Дай Бог ему выздоровления!» — добавил Онищенко.
Он отметил, что жителя Тувы «сейчас хорошенько поколят антибиотиками» в больнице и он выздоровеет. «Когда такой идет экстренный забой — семья раздает мясо по родственникам или продают. Всех этих людей найдут и возьмут под наблюдение, мясо все изымут, а место, где проводилась разделка туши, специалисты санируют», — заявил собеседник. «Это место представляет определенную опасность», — заключил Онищенко.
Заразившегося сибирской язвой молодого человека положили в республиканскую инфекционную больницу. По данным Минздрава Тувы, состояние мужчины оценивается как тяжелое.
Власти объявили о введении с 30 июня и «до особого распоряжения» на территории города Ак-Довурак и Барун-Хемчикского района ограничительных мероприятий. На этих муниципальных территориях запрещены ярмарки выходного дня и другие мероприятия, связанные с передвижением и скоплением животных, убой скота и оборот мяса внутри и за пределами карантинной зоны, а также ввоз и вывоз не вакцинированных против сибирской язвы животных.
Сейчас на месте очага проводятся санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия. Создан оперативный штаб. В пресс-службе правительства республики отметили, что «устанавливается круг лиц, которые имели контакт с больным и могли употреблять, возможно, зараженное инфекцией мясо домашнего скота».
В мае в Туве был зафиксирован случай заражения крупного рогатого скота сибирской язвой. Это произошло в местечке Уш-Хады-Эмектиг, когда была заражена корова в личном подсобном хозяйстве местного жителя. В районе власти также вводили карантин.
Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Заражение происходит через споры бактерий при их попадании в раны на коже или в легкие при вдыхании.