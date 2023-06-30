«После публикации отчета Human Rights Watch обнаружила новые свидетельства применения Украиной этого не делающего различий вида вооружений в 2022 году», — говорится в публикации.
Отчет HRW опубликовали в январе. В нем говорилось, что Киев применял мины «Лепесток» в районе Изюма в Харьковской области с апреля по сентябрь 2022 года. Тогда организация сообщала о десяти пострадавших и одном погибшем. В июне на ежегодном заседании Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве Украина заверила, что не использует этот тип вооружений.
В конце мая 2023-го в интернете появилось фото с территории, как утверждает организация, недавно вернувшейся под контроль Киева. На нем правозащитники опознали элементы кассетных боеприпасов, которыми производилось дистанционное минирование «Лепестками». По сохранившимся маркировкам на снарядах с этих фото правозащитники вышли на неправительственную организацию в Киеве, занимающуюся сбором средств на вооружение.
В прошлом году глава этой организации разместил в соцсетях сообщение о сборе средств на покупку для РСЗО «Ураган» реактивных снарядов 9М27К3 «Инкубатор» с кассетной головной частью, начиненной противопехотными минами. Позднее, в августе 2022 года, он опубликовал кадры уже закупленных боеприпасов, на которых видны надписи и условные обозначения, идентичные тем, что видны на фото этого года. HRW в письме от 28 мая обратилась за разъяснениями к правительству Украины, но не получила ответ.
Постоянное представительство России при ООН распространило в Совбезе письмо о применении Киевом «Лепестков» против мирных граждан в Донбассе. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, украинские власти нарушают взятые на себя международные обязательства.