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14:33 (мск), источник: Коммерсантъ

WSJ: ВСУ перестали использовать западную технику в штурмах российских позиций

Украинские военные перестали использовать западную технику и отправлять крупные пехотные объединения для штурма российских позиций в рамках контрнаступления, столкнувшись «с жестким сопротивлением России» в начале месяца. Вместо этого ВСУ стали наносить точечные удары, чтобы ослабить российскую оборону. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских военных.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Как пишет WSJ, украинские военные используют более дешевое вооружение, чтобы поражать российскую артиллерию, склады боеприпасов и средства радиоэлектронной борьбы. Так ВСУ пытаются ослабить позиции российской армии вдоль фронта.

Кроме этого, украинские военные продолжили совершать пробные атаки, однако не добились больших успехов, пишет WSJ.

По информации издания, ВСУ не смогли приблизиться к оборонительным сооружениям российской армии «примерно в дюжине миль за линией фронта».

По информации WSJ, военные используют западное вооружение дальнего действия для ударов по целям в глубине подконтрольной России территории. В том числе, как пишет газета, на прошлой неделе ВСУ использовали британские крылатые ракеты для удара по «ключевому мосту, который Кремль использовал для переброски грузов из Крыма» к линии фронта на юге Украины.

22 июня врио главы подконтрольной России Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту на границе региона с Крымом. На следующий день он заявил, что повреждения Чонгарского моста оказались «намного серьезнее, чем мы думали». Движение по мосту не откроют за 15−20 дней. После удара по мосту основной поток грузовых автомобилей проходит через пропускной пункт «Перекоп».

Накануне Forbes со ссылкой на данные аналитиков и снимки сообщал, что Украина потеряла 25 танков и боевых машин пехоты западного производства в бою под Малой Токмачкой 8 июня. Среди них — 17 боевых машин пехоты М2 Bradley, 4 танка Leopard 2A6, 3 машины для разминирования Leopard 2R (на базе танка) и одна машина для разминирования Wisent. Как отмечало издание, это около 20% Bradley и Leopard 2A6, которые передали страны Запада.

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