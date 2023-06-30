Залужный сообщил, что российские Су-35 легко поражают позиции украинских военных на земле

«Поскольку более современный российский парк Су-35 имеет гораздо более совершенные радары и ракетную дальность, старые украинские самолеты не могут конкурировать с ними. В результате войска на земле легко становятся мишенью», пояснил он.
Залужный также заметил, что количество натовских самолетов, которые дежурят у западных границ Украины, вдвое превышает количество российских самолетов, «опустошающих позиции ВСУ».
«Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда, — заметил он. — Никто не говорит, что завтра же мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. Достаточно будет очень ограниченного количества».
Залужный отметил, что ВКС РФ используют современную авиацию и ВСУ не могут этому противостоять. «Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами», — сказал он.
В Киеве давно уже просят западных союзников передать F-16. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что власти страны рассчитывают получить эти истребители до конца текущего года. По утверждению киевских властей, выделить их готовы практически все западные страны, входящие в так называемую самолетную коалицию.
В начале июня представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты могут в скором времени отправиться за границу на обучение. В конце мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что коллективный Запад рассчитывает в ближайшие недели начать подготовку летчиков ВСУ для применения F-16. По его словам, Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию, координирующую обучение украинских летчиков. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что украинские войска смогут начать боевое применение F-16 только осенью или зимой, потому что на подготовку пилотов и инженеров требуется время.