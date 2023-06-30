Активные боевые действия у города Кременная начались как раз в 20-х числах этого месяца. The Washington Post писала со ссылкой на украинских военных медиков, что потери ВСУ в этом районе выросли в десять раз по сравнению с менее горячими периодами.
«За период с 20 по 30 июня в ходе боевых действий в районе города Кременная российским военными из группировки “О” Центрального военного округа (ЦВО) было уничтожено свыше 700 военнослужащих ВСУ, несколько десятков попало в плен. Самые ожесточенные бои идут в районе села Торское и Серебрянского лесничества», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что изначально украинские подразделения пытались атаковать российские войска, но атаки были отбиты, а инициатива перехвачена: группировка «О» контратаковала и вынудила вернуться на фронт подразделения 95-й и 25-й аэромобильных бригад.
«По замыслу киевского командования, украинских десантников планировалось перебросить на запорожское направление. Вместо них под Кременную прибыли подразделения с Западной Украины, но в боях эти части проявили себя слабо — сказалась их необученность и нежелание идти в бой. Все эти формирования проходили обучение в странах НАТО, но оно им не помогло. Также в зону боевых действий прибыл батальон “Луганск-1” Национальной гвардии Украины. После понесенных потерь и низкого морального духа готовится к отправке в тыл», — уточнил источник.
По его словам, в настоящее время части ЦВО продолжают отбивать атаки противника на краснолиманском направлении.