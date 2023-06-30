18:02 (мск), источник: Известия
Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ российским «Аллигатором»
Министерство обороны России 30 июня опубликовало в Telegram-канале видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
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На кадрах видно, как российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил танк украинской армии точным попаданием.
В министерстве уточнили, что экипаж разведывательно-ударного вертолета обнаружил танк и выпустил по нему управляемую ракету.
В этот же день начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что удары российской авиации по трем направлениям уничтожили пункты временной дислокации трех механизированных украинских бригад и одной бригады теробороны ВСУ.