В Марианской впадине впервые обнаружены «магнитные» бактерии Они находились на глубине около 2,7 тысячи метров.
Фоторепортажи
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
18:02 (мск), источник: Известия

Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ российским «Аллигатором»

Министерство обороны России 30 июня опубликовало в Telegram-канале видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил танк украинской армии точным попаданием.

В министерстве уточнили, что экипаж разведывательно-ударного вертолета обнаружил танк и выпустил по нему управляемую ракету.

В этот же день начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что удары российской авиации по трем направлениям уничтожили пункты временной дислокации трех механизированных украинских бригад и одной бригады теробороны ВСУ.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что изменится в жизни россиян с 1 июля
И стар, и вклад: в РФ увеличатся размеры пенсий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта