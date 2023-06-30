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14:58 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на четырех направлениях

В течение суток вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Купянском направлениях. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны РФ от 30 июня.

Спецоперация на Украине
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За сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили пять атак противника на Донецком направлении. На Купянском направлении российские военные отразили две атаки ВСУ. Там же была пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

На Краснолиманском направлении российские войска отбили атаку ВСУ в сторону населенного пункта Кузьмино ЛНР. На этом же направлении пресечены действия украинской ДРГ в районе Червоной Дибровы, уточнили в Минобороны. Кроме того, ВС РФ отразили атаку мотопехотной роты ВСУ в районе Времевского выступа в Запорожской области.

Ранее сегодня член председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополя, ударив по позициям противника. По его словам, в контратаке участвовали морские пехотинцы Тихоокеанского флота России и подразделения «Каскад».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, свыше 4800 беспилотников, а также более 10 400 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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