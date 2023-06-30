17:59 (мск), источник: © РИА Новости
В аэропорту Кишинева произошла стрельба
КИШИНЕВ, 30 июн — РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции Молдавии.
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«В аэропорту Кишинева было сделано несколько выстрелов, пассажиры были эвакуированы из соображений безопасности», — говорится в заявлении.
Как уточнили в МВД республики, стрельбу устроил иностранец, которого не пустили в страну.
«В Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Молдавии, применил огнестрельное оружие. На месте работают экстренные службы», — рассказали в ведомстве.
Авиасообщение в Кишиневе временно приостановлено, говорится на сайте аэропорта.