Пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва и убил пограничника

По предварительным данным, он якобы вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов в стерильной зоне аэропорта. В результате погиб пограничник. Сам стрелок (по предварительным данным, он прибыл из Турции) забаррикадировался в здании. Сейчас спецслужбы готовятся к штурму.
«В Кишинёвском международном аэропорту произошёл инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Республики Молдова, применил огнестрельное оружие. На месте работают экстренные службы», — цитирует «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщение МВД Молдавии.
Авиасообщение в воздушной гавани приостановлено.
А ранее Лайф рассказывал, что один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранение при задержании преступников в подмосковном Орехово-Зуеве. Инцидент произошёл в ночь на 29 июня.