Российский ускоритель элементарных частиц очистит воды Амазонки Также его можно будет использовать для стерилизации медицинского оборудования.
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
18:41 (мск), источник: © РИА Новости

В Кишиневе спецназ проводит операцию по задержанию стрелявшего в аэропорту

КИШИНЕВ, 30 июн — РИА Новости. Спецназ Молдавии приступил к действиям по задержанию иностранца, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева, сообщает в пятницу МВД страны.

Источник: © РИА Новости

МВД Молдавии ранее сообщило о двух жертвах в аэропорту Кишинева в результате стрельбы, которую устроил иностранец.

Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну.

«Полицейская бригада особого назначения “Молния” уже приступила к действиям. Мы пытаемся поймать агрессора, действия которого привели к двум жертвам. В настоящее время коммерческая деятельность и полеты на данный момент приостановлены», — говорится в заявлении пресс-службы МВД.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Киеве выдвинули ультиматум НАТО
'США помогут'. Что задумали Польша и Литва на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта