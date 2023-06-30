В Кишиневе спецназ проводит операцию по задержанию стрелявшего в аэропорту

МВД Молдавии ранее сообщило о двух жертвах в аэропорту Кишинева в результате стрельбы, которую устроил иностранец.
Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну.
«Полицейская бригада особого назначения “Молния” уже приступила к действиям. Мы пытаемся поймать агрессора, действия которого привели к двум жертвам. В настоящее время коммерческая деятельность и полеты на данный момент приостановлены», — говорится в заявлении пресс-службы МВД.