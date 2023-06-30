Иностранец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, убил двух человек

Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну, в результате его действий погибли два человека.
Стрелявший был задержан, при этом он пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.
«В Международном аэропорту Кишинева произошел вооруженный инцидент, в ходе которого иностранному гражданину было отказано во въезде в Молдавию. Во время конвоирования в стерильную зону для возвращения он отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек», — сообщается в Telegram-канале правительства.
В кабмине уточнили, что все рейсы были задержаны, а пассажиры эвакуированы из аэропорта, приняты все меры, чтобы нормализовать ситуацию. Правоохранительные органы продолжат обеспечивать безопасность и общественный порядок в аэропорту.