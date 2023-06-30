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20:19 (мск), источник: ТАСС

AFP: в Буркина-Фасо боевики за сутки убили более 70 военных и ополченцев

Атаки были совершены 26 июня на севере и в центральном районе страны.

Источник: AFP 2022

ПРЕТОРИЯ, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 71 человек — 31 военнослужащий и 40 ополченцев — убиты за сутки в Буркина-Фасо боевиками во время трех нападений. Об этом сообщило в пятницу агентство Agence France-Presse со ссылкой на военных и сотрудников служб безопасности.

Все атаки были совершены боевиками 26 июня на севере и в центральном районе страны, отмечает оно. Экстремисты атаковали армейскую автоколонну, пытались штурмовать позиции военных.

Буркина-Фасо в последние годы превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке.

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