20:19 (мск), источник: ТАСС
AFP: в Буркина-Фасо боевики за сутки убили более 70 военных и ополченцев
Атаки были совершены 26 июня на севере и в центральном районе страны.
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ПРЕТОРИЯ, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 71 человек — 31 военнослужащий и 40 ополченцев — убиты за сутки в Буркина-Фасо боевиками во время трех нападений. Об этом сообщило в пятницу агентство Agence France-Presse со ссылкой на военных и сотрудников служб безопасности.
Все атаки были совершены боевиками 26 июня на севере и в центральном районе страны, отмечает оно. Экстремисты атаковали армейскую автоколонну, пытались штурмовать позиции военных.
Буркина-Фасо в последние годы превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке.