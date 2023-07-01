Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-35 и Ми-8 в зоне СВО

«В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ми-35 работают в непосредственной близости от линии соприкосновения. Их сопровождает группа огневой поддержки на транспортно-боевом вертолете Ми-8, на борту которого стрелки, пулеметчики и медик.
«Ми-35 выныривает из-за деревьев, резко задирает нос и выпускает восьмидесятимиллиметровые неуправляемые авиационные ракеты. Кабрирование выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении Вертолеты двигаются в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения меняется во время полета», — описывают работу экипажей Ми-35 в Минобороны РФ.
Там добавили, что в случае возникновения нештатной ситуации экипаж Ми-8 должен организовать огневое прикрытие экипажа Ми-35 и осуществить его эвакуацию и доставку на аэродром постоянного базирования.
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники, живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых. Также Ми-35 способен перевозить грузы в кабине и на внешней подвеске. Экипаж — 2 человека. Вертолет способен разгоняться до 310 км/ч. Вооружение — противотанковые ракеты «Штурм-В», пушка калибра 23 мм, неуправляемые и управляемые ракеты, пулеметы различного калибра, авиабомбы и др.