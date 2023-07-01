Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара

«В течение полутора недель были масштабные накаты противника, он скапливался и заходил с тяжелой техникой и с подготовкой артиллерии. Там впереди стоит наша пехота и удерживает противника», — рассказал разведчик с позывным Вжик.
По его словам, противник ведет наступление с применением танков и бронетехники. Как правило, во главе украинской броневой группы идет танк, за ним — бронемашина с пехотой.
«Недавно был накат на наши позиции, и вот наглядно мы видим: уничтоженная БМП противника расчетом ПТУР. И еще одна МТЛБ была подбита, а также наблюдаем еще одну уничтоженную БМП», — рассказал оператор беспилотника.
Во время работы корреспондента на позициях 200-й бригады операторы беспилотников обнаружили дым от артиллерийского выстрела, предположительно из гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра. Они передали координаты артиллеристам для контрбатарейной борьбы.
На кадрах, снятых оператором дрона, видно, как украинские войска наносят по российским позициям удар из танка, в ответ бойцы 200-й бригады уничтожают танк, корректируя работу при помощи дрона.
Через некоторое время украинское командование бросает на этот участок группу бойцов, по ним также ведется огонь. Всего в течение суток российские военнослужащие сорвали четыре такие попытки ВСУ закрепиться.