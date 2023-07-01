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18:02 (мск), источник: ТАСС

На Кубани очередь из машин на Крымский мост достигла 9 км

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшаяся со стороны Краснодарского края, достигла 9 км, сообщил в субботу оперштаб Краснодарского края.

Источник: Reuters

«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около 9 км», — говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района. Водителей при планировании поездок в Крым просят учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.

Ранее министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщал, что по состоянию на утро очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Краснодарского края составляла 5 км, время ожидания досмотра — более двух часов.

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