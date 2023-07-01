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21:45 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, а также населенные пункты Ясиноватая и Горловка вечером в субботу, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) по направлению: 20.20 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Также украинские войска обстреляли Горловку, в 19.20 по ней было выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра, и Ясиноватую, по этому населенному пункту выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

По информации СЦКК ДНР, территория Донецка с 9.00 до 21.00 не менее 14 раз подверглась обстрелам со стороны украинских войск в субботу.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, снарядами повреждены 22 частных и 6 многоквартирных домов, здания больницы, общежития завода, шахта имени Засядько и еще несколько объектов инфраструктуры.

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