Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) по направлению: 20.20 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Также украинские войска обстреляли Горловку, в 19.20 по ней было выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра, и Ясиноватую, по этому населенному пункту выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
По информации СЦКК ДНР, территория Донецка с 9.00 до 21.00 не менее 14 раз подверглась обстрелам со стороны украинских войск в субботу.
Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, снарядами повреждены 22 частных и 6 многоквартирных домов, здания больницы, общежития завода, шахта имени Засядько и еще несколько объектов инфраструктуры.