Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском

«На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником “Лелека-100”, узел связи и пикап с группой пехоты», — сказал он.
Помимо этого, Южная группировка войск РФ отразила атаку штурмовой группы противника в районе населенного пункта Берховка (артемовский район ДНР).
«В попытке прорыва было задействовано около 30 военнослужащих из состава 77-й аэромобильной бригады ВСУ, действующей при поддержке четырех танков и трех БМП. В первые минуты боя было уничтожено два танка и столько же боевых машин пехоты штурмовиков ВСУ. Дальнейшее продвижение противника было сорвано», — рассказал Астафьев.