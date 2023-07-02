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05:21 (мск), источник: © РИА Новости

Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артемовском, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником “Лелека-100”, узел связи и пикап с группой пехоты», — сказал он.

Помимо этого, Южная группировка войск РФ отразила атаку штурмовой группы противника в районе населенного пункта Берховка (артемовский район ДНР).

«В попытке прорыва было задействовано около 30 военнослужащих из состава 77-й аэромобильной бригады ВСУ, действующей при поддержке четырех танков и трех БМП. В первые минуты боя было уничтожено два танка и столько же боевых машин пехоты штурмовиков ВСУ. Дальнейшее продвижение противника было сорвано», — рассказал Астафьев.

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