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05:53 (мск), источник: © РИА Новости

Число арестованных при протестах во Франции ночью превысило 450

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Число арестованных во время протестов во Франции в ночь с субботы на воскресенье превысило 450 человек, передает Франс Пресс со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

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Ранее стало известно о 322 арестованных, включая 126 в Париже и его пригородах.

«В 3.30 утра (4.30 мск) министерство внутренних дел не выявило каких-либо серьезных инцидентов и сообщило о 486 арестах по всей стране, в частности, за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия», — говорится в сообщении.

Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам силовиков, юноша отказался выполнять их требования.

Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

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