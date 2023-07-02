Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию и Бельгию

Митинги в бельгийском Брюсселе проходили относительно мирно. Правоохранительные органы проверяли людей, вызывающих подозрение, и проводили задержания.
При этом о начале беспорядков там сообщалось еще 30 июня. Люди вышли на митинги после призывов в социальных сетях сделать «как во Франции». По данным Brussels Times, в ту ночь полиция задержала 64 человека.
Позже беспорядки вспыхнули и в Швейцарии. Больше всего пострадал город Лозанна, где мародеры начали грабить магазины.
Массовые беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.
Вечером 30 июня несколько сотен человек собрались на площади Согласия напротив здания национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.
Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.
1 июля французский телеканал BFM TV сообщил, что в ходе беспорядков в ночь на субботу во Франции было арестовано более 1300 человек.
За ночь на 2 июля силовики задержали еще более 400 участников протестов в Париже. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что эта ночь в столице прошла спокойнее, чем предыдущая.