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11:15 (мск), источник: Ведомости

Беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию

Семь человек, в том числе шестерых несовершеннолетних, задержали во время ночных беспорядков в швейцарской Лозанне. Об этом сообщило 20Minutes. По данным издания, протестующие вдохновились беспорядками во Франции.

Источник: AFP 2022

Несовершеннолетним задержанным от 15 до 17 лет. Среди них — трое девочек португальского, боснийского и сомалийского происхождения, двое мальчиков грузинского и сербского происхождения и один подросток-швейцарец. Совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец.

Всего в беспорядках в Лозанне участвовало более 100 человек. По сообщениям очевидцев, среди них были дети младше 15 лет. Протестующие атаковали магазины, а также бросали в прибывших полицейских булыжники и по меньшей мере один коктейль Молотова. Полицейские не пострадали.

Швейцария на западе граничит с Францией, где с 27 июня проходят массовые протесты. В пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил 17-летнего юношу с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей.

Происшествие попало на камеры и вызвало волну протестов. Беспорядки охватили большинство крупных городов Франции, включая Марсель, Лион, Страсбург, Лилль и даже Париж. Количество задержанных в ходе беспорядков в стране превысило 1300.

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