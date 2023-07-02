Женщины — вперед: как советская девушка полетела на орбиту 60 лет назад Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
16:42 (мск), источник: РБК

Мэр города во Франции заявил о нападении протестующих на его дом

Мэр французского города Л'Э-ле-Роз в Валь-де-Марн (является частью Парижской агломерации и находится в центральном регионе Иль-де-Франс) Венсан Жанбрун заявил, что минувшей ночью протестующие подожгли машину рядом с его домом, а затем пытались протаранить ей здание.

Источник: Reuters

Жанбрун в Twitter опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что его жена и двое детей пострадали в результате инцидента. Самого мэра в тот момент дома не было, а его семье пришлось бежать от преследовавших их людей. Супругу Жанбруна госпитализировали.

По данным BFM TV, прокуратура начала расследование по делу о покушении на убийство в связи с этим нападением.

Согласно последней информации МВД Франции, за прошедшую ночь в стране задержали 719 человек. Ранения в столкновениях с протестующими получили 45 полицейских, были подожжены 577 машин и 74 здания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Протесты во Франции продолжаются пятую ночь. Они начались после того, как 27 июня в Нантере, западном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего подростка из алжирско-марокканской семьи. Юноша, находившийся за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе, не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу. В ночь на 28 июня в этом районе начались протесты, которые в итоге охватили почти всю страну. 1 июля состоялись похороны убитого.

Президент страны Эмманюэль Макрон назвал убийство Наэля «непростительным». 30 июня он досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе и созвал экстренное заседание правительства. 1 июля он также отменил свой визит в Германию, который должен был проходить с воскресенья по вторник.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» три варианта
Лавров рассказал о предложении Путину из-за ЧВК «Вагнер»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта