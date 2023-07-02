Российский ускоритель элементарных частиц очистит воды Амазонки Также его можно будет использовать для стерилизации медицинского оборудования.
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
Главное
Спецоперация на Украине
21:33 (мск), источник: © РИА Новости

На Крымском мосту работают 80 досмотровых пунктов

КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. На Крымском мосту работает 80 пунктов досмотра для прохождения транспортного перехода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Источник: © РИА Новости

Ранее минтранс Республики Крым заявил, что на Крымском мосту увеличено число пунктов досмотра со стороны Кубани для ускорения прохождения транспортного перехода.

«Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась протяженная пробка в связи с наступлением летнего курортного сезона, большим потоком машин в сторону Республики Крым и усиленными мерами досмотра автомобилей… В настоящее время работает 80 досмотровых пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по пути следования к Крымскому мосту есть кафе, туалеты и гостиницы. Спасатели оказывают консультационную помощь населению и раздают питьевую воду.

В воскресенье вечером министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась до восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов. При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма растянулась на один километр, время ожидания составляет до 40 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Киеве выдвинули ультиматум НАТО
'США помогут'. Что задумали Польша и Литва на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта