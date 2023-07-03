Украинские войска за ночь выпустили 17 снарядов по ДНР

«После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 00.10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Затем в 03.25 украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Александровка подверглась обстрелам в 03.30, по ней было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.