В Марианской впадине впервые обнаружены «магнитные» бактерии Они находились на глубине около 2,7 тысячи метров.
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
09:54 (мск), источник: © РИА Новости

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 13 километров

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 километров, сообщил кубанский оперативный штаб в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 километров», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.

В субботу, 1 июля, затор достигал девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру пробка сократилась до шести километров, но с утра снова начала расти.

В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуется заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки они раздали более пяти тонн воды, на подъезде к мосту выставлены биотуалеты.

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и время на прохождение проверок.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Киеве выдвинули ультиматум НАТО
'США помогут'. Что задумали Польша и Литва на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта