Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 13 километров

«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 километров», — говорится в сообщении.
Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.
В субботу, 1 июля, затор достигал девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру пробка сократилась до шести километров, но с утра снова начала расти.
В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуется заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки они раздали более пяти тонн воды, на подъезде к мосту выставлены биотуалеты.
Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и время на прохождение проверок.