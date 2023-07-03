В Марианской впадине впервые обнаружены «магнитные» бактерии Они находились на глубине около 2,7 тысячи метров.
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
09:56 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму предотвратили покушение на Аксенова

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Задержан гражданин России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе — обучение минно-взрывному делу», — говорится в пресс-релизе.

Как утверждается, мужчина планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.

ФСБ завела уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

Подозреваемый арестован и уже дал признательные показания.

В мае также сообщалось о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых был в том числе Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Киеве выдвинули ультиматум НАТО
'США помогут'. Что задумали Польша и Литва на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ФСБ