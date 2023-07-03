09:56 (мск), источник: © РИА Новости
В Крыму предотвратили покушение на Аксенова
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).
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«Задержан гражданин России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе — обучение минно-взрывному делу», — говорится в пресс-релизе.
Как утверждается, мужчина планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.
ФСБ завела уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.
Подозреваемый арестован и уже дал признательные показания.
В мае также сообщалось о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых был в том числе Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.