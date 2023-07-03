Российские танкисты изменили тактику на Украине. Сводка СВО на утро 3 июня

Как рассказали в Минобороны РФ, экипажи Т-90А стали использовать разные типы боеприпасов в короткий срок. Первым выстрелом из 125-миллиметровоф пушки управляемым боеприпасом они вывели из строя легкобронированные машины ВСУ. Затем осколочными и фугасными снарядами разгромили опорный пункт и личный состав. «Одну цель отработали с первого выстрела, вторую — со второго выстрела», — рассказал замкомандира батальона с позывным «Горыныч».
Во время ракетного удара по ресторану Краматорска, где собрались украинские военные и иностранные инструкторы, погиб бывший американский морпех Ян Фрэнк Торторичи, который воевал за Украину с весны прошлого года. По данным Минобороны России, 27 июня во время атаки пункта временной дислокации 56-й украинской отдельной мотопехотной бригады в Краматорске убиты два генерала, 50 офицеров, 20 иностранных наемников и советников.
Бойцы ВСУ раскритиковали полученные французские бронеавики AMX-10 RC за слишком легкую броню. По словам украинских военных, машины из-за этого непригодны для наступления. Были случаи, когда весь экипаж броневика погиб при артобстреле — снаряд разорвался рядом с машиной, осколки пробили броню, сдетонировал боекомплект.
Вооруженные силы РФ нанес авиационный ракетно-бомбовый удар сразу на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Как отметил пресс-секретарь группировки «Юг» Вадим Астафьев, расчет «Торнадо-С» также разгромил командный пункт 53-й мехбригады ВСУ в районе Предтечино.
Под Артемовском разгромлены БМП, в Константиновке — САУ, в Максимильяновке — 122-миллиметровое артиллерийское орудие Д-30, у поселка Острое — гаубицу «Мста-Б». Поражены цели в Винницкой и Хмельницкой областях: уничтожен минимум один бомбардировщик Су-24, который использовался, как носитель франко-британских ракет Storm Shadow.
При этом есть мнение, что ВСУ далеко не исчерпали свой наступательный потенциал. Как заявил в интервью aif.ru полковник Генштаба РФ в отставке Михаил Ходаренок, пока в атаках участвуют небольшие подразделения. Они ведут бои за улучшение позиций, отбивая некоторые населенные пункты. Но на определенных направлениях ВСУ продвигается.
По словам российского военного эксперта, украинские войска обходят российские с севера и юга Артемовска, захватывают господствующие высоты. ВСУ продвигается у Орехово. Опасная ситуация на левобережье Днепра.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр, напротив, сообщила, что армия России продвигается на Авдеевском, Марьинском, Сватовском и Краснолиманском направлениях. Самая сложная ситуация, по ее словам, на Сватовском направлении. На Запорожском участке ВСУ столкнулись с «интенсивным сопротивлением».