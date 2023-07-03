12:15 (мск), источник: РБК
Гладков сообщил о 140 ударах по Белгородской области за сутки
По Белгородской области за сутки зафиксировали около 140 ударов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили 48 минометных снарядов, а по окраине села Тишанка — два артиллерийских снаряда.
Пострадавших в этих населенных пунктах нет.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. За 1 июля Белгородская область подверглась ударам более 70 раз, сообщал Гладков.
В связи с обострением ситуации власти региона объявили добровольную эвакуацию из Шебекинского округа и временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов.