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14:48 (мск), источник: РБК

Балицкий оценил потери ВСУ на запорожском направлении

Обстановка на запорожском направлении в Запорожской области остается напряженной, а ВСУ терпят большие потери — уже более 20 тыс. человек, заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют», — написал он в телеграм-канале.

Глава Запорожской области назвал российскую оборону очень сильной, а военные, по его словам, «разбивают врага по всем направлениям, периодически отбрасывая противника и пресекая деятельность диверсионно-разведывательных групп». Балицкий подчеркнул отсутствие достижений у украинской стороны.

«Имитация боевых действий, в которых Киев несет поражающие потери», — так он описал действия ВСУ.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил об усилении боев на ореховском направлении 17 июня. 2 июля он заявил, что на этом участке фронта «очень горячо». В тот день украинские войска вновь пошли на штурм близ села Работино, но населенный пункт, по словам Рогова, остается под контролем российских сил.

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