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15:58 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские войска за сутки отразили девять атак украинских боевиков на Донецком направлении, сообщается в сводке Министерства обороны.

Спецоперация на Украине
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«На Донецком направлении активными действиями подразделений “Южной” группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской народной республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой народной республики», — говорится в заявлении.

Как уточнило ведомство, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией уничтожили до 260 бойцов ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходную гаубицу М109 «Paladin» производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Южно-Донецкое и Запорожское направления

Российские военные отразили три атаки армии противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка в ДНР, отметили в Минобороны.

Кроме того, в районе Марфополя уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Всего за сутки ВСУ потеряли:

  • до 190 солдат убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • семь боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley» производства США;
  • четыре автомобиля;две артиллерийские системы М777;
  • две гаубицы «МСТА-Б», а также Д-20 и Д-30.

Купянское направление

Российская армия нанесла поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Артемовка в ЛНР, а также Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка в Харьковской области.

В итоге за сутки уничтожено до 20 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30, указало оборонное ведомство.

Херсонское направление

По данным министерства, российские подразделения ликвидировали до 30 бойцов ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы «МСТА-Б», а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Змиевка.

Краснолиманское направление

В районах населенных пунктов Торское, Ямполовка в ДНР и Макеевка в ЛНР подразделения группировки войск «Центр» совместно с авиацией отразили четыре атаки армии противника.

За сутки ликвидировано более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30, уточнило Минобороны.

Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила:

  • 446 украинских военных самолетов;
  • 240 вертолетов;
  • 4873 беспилотника;
  • 426 зенитных ракетных комплексов;
  • 10 490 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1134 боевых машины реактивных систем залпового огня;
  • 5313 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 11 385 единиц специальной военной автомобильной техники.

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