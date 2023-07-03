Российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

«На Донецком направлении активными действиями подразделений “Южной” группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской народной республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой народной республики», — говорится в заявлении.
Как уточнило ведомство, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией уничтожили до 260 бойцов ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходную гаубицу М109 «Paladin» производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Российские военные отразили три атаки армии противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка в ДНР, отметили в Минобороны.
Кроме того, в районе Марфополя уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Всего за сутки ВСУ потеряли:
Российская армия нанесла поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Артемовка в ЛНР, а также Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка в Харьковской области.
В итоге за сутки уничтожено до 20 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30, указало оборонное ведомство.
По данным министерства, российские подразделения ликвидировали до 30 бойцов ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы «МСТА-Б», а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Змиевка.
В районах населенных пунктов Торское, Ямполовка в ДНР и Макеевка в ЛНР подразделения группировки войск «Центр» совместно с авиацией отразили четыре атаки армии противника.
За сутки ликвидировано более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30, уточнило Минобороны.
Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила: