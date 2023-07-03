РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве

«В отношении проректора М. Н. Назарова ведутся следственные действия по эпизоду 2018 года, связанному с фиктивным устройством в академию сотрудников Минобрнауки. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. РАНХиГС по данному делу признана потерпевшей стороной и оказывает посильную помощь правоохранительным органам», — говорится в сообщении.
В Тверском суде Москвы ТАСС сообщили, что обвиняемому избрали меру пресечения. «Назарову, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сказали в суде.
«По имеющейся у Минобрнауки России информации, речь идет о событиях 2018 года. На данном этапе у следственных органов к Минобрнауки вопросов не возникало», — рассказали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.
Назаров был назначен исполняющим обязанности ректора после отъезда главы РАНХиГС Владимира Мау в Израиль в июле 2022 года. Позже он стал проректором института.