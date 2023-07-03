Власти Ростова оценили ущерб после мятежа ЧВК «Вагнер»

По его словам, сумма ущерба в дорожно-транспортной отрасли составила 28,8 млн руб., еще 63,7 млн руб. необходимо для восстановления специализированной коммунальной техники. Окончательная сумма восстановительных работ будет известна по окончании ремонтных работ.
Так, после обследования улично-дорожной сети города выявили:
«Восстановительные дорожные работы на данный момент выполнены в 100-процентном объеме», — добавил глава города.
24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону после того, как основатель военной компании Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям ЧВК (ведомство информацию опровергло) и объявил «марш справедливости» на Москву.
Город бойцы ЧВК «Вагнер» покинули поздно вечером в тот же день. Это произошло после переговоров с Пригожиным президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которых под обещание гарантий безопасности основатель ЧВК согласился развернуть свои колонны обратно в полевые лагеря. Кремль пообещал, что преследовать участвовавших в попытке мятежа бойцов не будут. Пригожин, согласно договоренности, уехал в Белоруссию.
Спустя сутки Логвиненко заявил, что в Ростове-на-Дону военная техника ЧВК повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна, а работы по ремонту планируется завершить за два дня.