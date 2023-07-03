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3 июля, источник: © РИА Новости

В Баку произошло сильное землетрясение

БАКУ, 3 июл — РИА Новости. В Баку в понедельник вечером произошло землетрясение, чувствовались сильные толчки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: © РИА Новости

Жители города начали покидать свои дома.

Как уточнил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение произошло в 23:01 мск в 46 километрах к северо-востоку от города Хачмаз. Его магнитуда составила 5,4. Очаг залегал на глубине 35 километров. Угрозы цунами нет.

Позднее местное агентство АПА со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу сообщило, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Каспийском море, толчки ощущались как в Баку, так и в других регионах Азербайджана.

В свою очередь, управление МЧС по Дагестану заявило, что жители ощутили землетрясение, произошедшее в 100 километрах от Дербента.

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