3 июля, источник: ТАСС
В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Толчки ощущали жители Махачкалы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник в Дагестане. Толчки ощущались жителями города Махачкалы, передает корреспондент ТАСС.
«В 100 км от Дербента, в сторону Азербайджана на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 5,9», — сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Дагестану.
Уточняется, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала.