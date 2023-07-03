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3 июля, источник: ТАСС

В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Толчки ощущали жители Махачкалы.

Источник: AP 2022

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник в Дагестане. Толчки ощущались жителями города Махачкалы, передает корреспондент ТАСС.

«В 100 км от Дербента, в сторону Азербайджана на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 5,9», — сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Дагестану.

Уточняется, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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