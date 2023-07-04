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03:22 (мск), источник: © РИА Новости

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украине, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Согласно данным онлайн-карты, тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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