В Сеуле робот впервые дирижировал на выступлении оркестра Ему ассистировал человек
Фоторепортажи
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
07:41 (мск), источник: © РИА Новости

Во Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Аэропорт Внуково сообщил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов с 5.10 утра.

Источник: © РИА Новости

«По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов с 05.10. на запасной ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании “Победа” — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово. Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 07.35», — уточнили во Внуково.

В Росавиации уточнили, что ограничения продлены до 08.00 утра.

Остальные аэропорты столицы работают в штатном режиме, подчеркнули в федеральном агентстве.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: Россия узнала одну из главных слабостей ВСУ
'Петра I на них не хватает'. Путин неожиданно высказался о Швеции
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта