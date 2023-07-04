07:41 (мск), источник: © РИА Новости
Во Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Аэропорт Внуково сообщил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов с 5.10 утра.
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«По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов с 05.10. на запасной ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании “Победа” — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово. Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 07.35», — уточнили во Внуково.
В Росавиации уточнили, что ограничения продлены до 08.00 утра.
Остальные аэропорты столицы работают в штатном режиме, подчеркнули в федеральном агентстве.