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08:31 (мск), источник: ТАСС

В Новой Москве сбили четыре беспилотника

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Четыре беспилотных летательных аппарата сбили в Новой Москве, от упавших обломков одного из них загорелась хозяйственная постройка. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"

«Всего силами ПВО и РЭБ отражены атаки четырех беспилотных летательных аппаратов в трех поселках в Новой Москве. От упавших обломков одного из них загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Все беспилотники самолетного типа и следовали в сторону Москвы, начиная с раннего утра.

«В деревне в Новой Москве обломки сбитого беспилотника упали на хозпостройку, начался пожар. В настоящее время он локализован», — сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате произошедшего нет, продолжается тушение.

В столичном главке МЧС РФ агентству сообщили, что у них нет сведений о пожаре.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, город во вторник утром атаковали несколько беспилотников, все они были сбиты ПВО. Пострадавших нет. В целях безопасности часть рейсов в аэропорт Внуково была перенаправлена в другие аэропорты.

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