Минобороны: пресечена атака пяти БПЛА в Новой Москве и Подмосковье

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сообщило оборонное ведомство в Telegram-канале.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также назвала атаку БПЛА актом терроризма и обвинила в нем Киев.
«Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция — постоянные члены СБ ООН — финансируют террористический режим», — написала госпожа Захарова в Telegram-канале.
Сегодня утром СМИ сообщили, что в Новой Москве сбили два беспилотника, один — в Калужской области и еще один — в районе подмосковной Кубинки. ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал о четырех сбитых беспилотниках в Новой Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин позже подтвердил атаку, но не уточнил, сколько беспилотников было сбито.
Сегодня утром в Росавиации сообщили о введении ограничений на прилет и вылет самолетов во Внуково. Их сняли в 8:00. Ведомство сообщало, что шесть рейсов переведены из Внуково в другие аэропорты. По информации ТАСС, к 7:30 таких рейсов было 14. Также еще 31 рейс был задержан, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». «РИА Новости» писали, что два беспилотника упали недалеко от аэропорта Внуково.