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11:09 (мск), источник: © РИА Новости

Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном.

Источник: © РИА Новости

«Я получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту. Она прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, и неизвестные люди напали на нее и адвоката. Как я получила информацию в обращении, ей были сломаны пальцы», — сказала омбудсмен РИА Новости.

Москалькова отметила, что попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева обеспечить журналистке безопасность.

Ранее в телеграм-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора фигурантке дела.

Как сообщила «Новая газета», у журналистки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук.

Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и вывезли на допрос в Грозный.

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым «трижды отправляли повестку». По словам Кадырова, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции, сегодня Ахматовский районный суд Грозного огласит приговор по этому делу.

Янгулбаев с дочерью впоследствии уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева «несовместимы с высоким статусом судьи в отставке».

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