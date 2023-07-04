Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной

«Я получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту. Она прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, и неизвестные люди напали на нее и адвоката. Как я получила информацию в обращении, ей были сломаны пальцы», — сказала омбудсмен РИА Новости.
Москалькова отметила, что попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева обеспечить журналистке безопасность.
Ранее в телеграм-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора фигурантке дела.
Как сообщила «Новая газета», у журналистки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и вывезли на допрос в Грозный.
Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым «трижды отправляли повестку». По словам Кадырова, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции, сегодня Ахматовский районный суд Грозного огласит приговор по этому делу.
Янгулбаев с дочерью впоследствии уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева «несовместимы с высоким статусом судьи в отставке».