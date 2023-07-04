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12:21 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ выпустили около 130 снарядов по Белгородской области

БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области примерно 130 различными снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине

Глава области опубликовал информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 3 июля. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов — 129, обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах. Накануне обстрелам подверглись шесть приграничных районов, было выпущено 150 боеприпасов.

«В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка — зафиксировано 7 прилетов. Также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и одну гранату. Обошлось без последствий. По селу Солнцевка выпущено два артиллерийских снаряда», — написал Гладков.

Он уточнил, что в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии 20 раз обстреляли село Кукуевка. Различные повреждения получили 6 частных домовладений, два транспортных средства и 4 нежилых строения. По селу Борки выпущено 4 артиллерийских снаряда, также над селом Карабаново силами ПВО сбит один беспилотник противника. По данным губернатора, в хуторе Старый Волоконовского района было выпущено 45 минометных снарядов, а в селе Тишанка — 6 артиллерийских снарядов. В Грайворонском округе, согласно сведениям главы области, в селе Пороз с беспилотника сброшено 1 взрывное устройство, поврежден объект связи. В окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов.

«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 5 минометных снарядов. Из миномета обстреляли село Терезовка — зафиксировано 3 прилета», — отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

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